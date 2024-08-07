Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçmasıyla 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne gitmekte olan Ebru Demirkıran hakimiyetindeki 44 NK 545 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Ebru Demirkıran ile beraber yolcu olan bulunan Gizem Işık Demirkıran ve Evrim Deniz Demirkıran yaralandı.

Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra yaralılara hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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