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Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: 3 yaralı

Edirne'de otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:15
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Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: 3 yaralı
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Keşan-Gelibolu yönünde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına uçtu. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı

Kaza, Keşan-Gelibolu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Gelibolu istikametine giden S.G. yönetimindeki 22 RA 226 plakalı otomobil, Bahçeköy Köprüsü'nü geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Yol kenarındaki ağaca çarparak duran otomobilde S.G. ile otomobilde yolcular M.G. ve Z.G. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


(Kaynak: İHA)

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