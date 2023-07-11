Otomobil şarampole yuvarlandı: doktor öldü eşi yaralı

Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki doktor Sena Akyüz (45) hayatını kaybetti, sürücü eşi Burhan Akyüz (42) yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: doktor öldü eşi yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Oltu-Göle kara yolu 9'uncu kilometresinde Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Burhan Akyüz'ün kullandığı 25 ABH 828 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile doktor eşi Sena Akyüz yaralandı. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sena Akyüz, hayatını kaybetti. Burhan Akyüz'ün ise durumunun iyi olduğu belirtildi. 2 çocuk annesi Sena Akyüz'ün Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki sağlık ocağında aile hekimi olduğu, yaşadığı Oltu'dan işe gitmek için eşi ile yola çıktığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

otomobil-sarampole-yuvarlandi-doktor-oldu-surucu-esi-yarali-yenicag.jpg

otomobil-sarampole-yuvarlandi-doktor-oldu-surucu-esi-yarali-yenicag1.jpg

otomobil-sarampole-yuvarlandi-doktor-oldu-surucu-esi-yarali-yenicag2.jpg

otomobil-sarampole-yuvarlandi-doktor-oldu-surucu-esi-yarali-yenicag3.jpg

otomobil-sarampole-yuvarlandi-doktor-oldu-surucu-esi-yarali-yenicag4.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
'Ölüm Vadisi' yanıyor. Sıcaklık 46 dereceye ulaştı Dünya
'Ölüm Vadisi' yanıyor. Sıcaklık 46 dereceye ulaştı
Yoğun bakımdan çıkan Madonna'dan açıklama geldi Magazin
Yoğun bakımdan çıkan Madonna'dan açıklama geldi
Sergen Yalçın'la anlaşamayan Bakü'nün yeni hocası belli oldu Spor
Sergen Yalçın'la anlaşamayan Bakü'nün yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe'ye kara boğa! Aboubakar'ın istediği transferi yapıyor Spor
Fenerbahçe'ye kara boğa! Aboubakar'ın istediği transferi yapıyor
Chelsea'de bir ayrılık daha Spor
Chelsea'de bir ayrılık daha
Sedat Kaya yazdı. Mavi Kelebekler Ve Boşnak Katliamı Yazarlar
Sedat Kaya yazdı. Mavi Kelebekler Ve Boşnak Katliamı
Çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta tarifi malzemeler neler? Keşfet
Çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta tarifi malzemeler neler?