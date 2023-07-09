Otomobil sulama kanalına düştü

İHA'dan edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi Serbest Bölge arkasında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Serbest Bölge arkasındaki sulama kanalına düştü. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekiplerin müdahalesiyle araçta bulunan Ayhan Mert Köse ile Mert Özcan, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, 35 yaşındaki Bayram Aras hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.