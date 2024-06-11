Otomobil takla atınca hurdaya döndü

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolü kaybeden bir sürücü nedeniyle bir otomobil takla attı.

Araç, kaza sonucunda hurdaya döndü. Olayın ardından, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne taşındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedenleri üzerindeki inceleme devam ediyor.

Trafiğin bir süre kapatılmasının ardından, aracın çekilmesiyle yol yeniden açıldı.