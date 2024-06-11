Önce polis sonra itfaiye denedi: Sürücü son çare tamirciye koştu

Selçuklu ilçesinin Horozluhan Mahallesi'nde bulunan Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki polis kontrol noktasında ilginç bir olay meydana geldi. Gece yarısı, 42 AGN 208 plakalı ticari bir aracın sürücüsü Resul Şahin, motor kısmından gelen kedi miyavlamalarını fark edince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, aracın motor kısmını incelediklerinde, bir kedinin içeride sıkıştığını keşfetti.

Sürücü Şahin'in de yardımıyla, kedi, girdiği dar alandan çıkarılmaya çalışıldı, ancak bu girişimler başarısız oldu. Bunun üzerine, kedinin güvenli bir şekilde kurtarılması için itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye, motor bölümüne hava üfleyerek kedinin çıkmasını sağlamaya çalıştı, fakat bu yöntem de sonuç vermedi. Son çare olarak, sürücü Şahin, aracını yetkili servise götürmeye ve oradan profesyonel yardım alarak kedinin kurtarılmasını sağlamaya karar verdi.