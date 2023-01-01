Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Otluoğlu köyü sapağı mevkisinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan 23 yaşındaki Gizem M. yönetimindeki otomobili iddiaya göre bir otomobil sıkıştırdı.

Gizem M.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Gizem M. ile 20 yaşındaki Afra Y. ve 21 yaşındaki Kübra S. yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)