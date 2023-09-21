Otomobil Tem'in ortasında cayır cayır yandı

TEM Otoyolu’nda sabah saatlerinde hareket halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü. Sürücünün son anda kendi dışarı attığı olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Otomobil Tem'in ortasında cayır cayır yandı

TEM Otoyolu Sultangazi istikametinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı.

Sürücüsünün kendisini güçlükle dışarıya attığı otomobil alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olaya göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DHZ 395 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahalede bulundu. Durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildiren sürücü araca söndürmeye çalıştı.

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CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevler içerisinde kalan otomobil ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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