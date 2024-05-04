Otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep’te aynı yöne seyir halinde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Sedat Karabey (51) hayatını kaybetti, yanındaki Vedat A. ise yaralandı.

Öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Çakmak mevkisinde meydana gelen olayda, Sedat Karabey’in kullandığı 21 AFJ 317 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde ilerleyen N.M’nin kullandığı 31 K 9612 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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Yaşanan kazada, hurdaya dönen otomobil sürücüsü Sedat T. yaşamını yitirdi. Yanındaki Vedat A. ise yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Vedat A. ekipler tarafından araçtan çıkarılfı. Vedat A., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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