Çorumda şiddetli kaza. Otomobil traktörü ikiye ayırdı

Çorum’un Alaca'da otomobil ile buğday yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölündü.
Ankara’dan Tokat’a giden Kadir Büyüt yönetimindeki otomobil ile Ramazan Bıyık yönetimindeki buğday yüklü traktör Mezbaha kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kavşakta bulunan refüje çıkarken, traktör ikiye ayrıldı.
Devrilen römorkta bulunan buğdaylar ise yola saçıldı.
4 KİŞİ YARALANDI
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Fatma Büyük ve Berat Büyük yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.