15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorumda şiddetli kaza. Otomobil traktörü ikiye ayırdı

Çorumda şiddetli kaza. Otomobil traktörü ikiye ayırdı

Çorum'da buğday taşıyan traktöre çarpan otomobil, traktörü ikiye ayırdı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 17:15
Takip Et

Otomobil traktörü iki parçaya böldü

Çorumda şiddetli kaza. Otomobil traktörü ikiye ayırdı
+
Aa
-

Çorum’un Alaca'da otomobil ile buğday yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölündü.

Ankara’dan Tokat’a giden Kadir Büyüt yönetimindeki otomobil ile Ramazan Bıyık yönetimindeki buğday yüklü traktör Mezbaha kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kavşakta bulunan refüje çıkarken, traktör ikiye ayrıldı.

Devrilen römorkta bulunan buğdaylar ise yola saçıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Fatma Büyük ve Berat Büyük yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
2
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
3
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
4
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
5
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
6
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
7
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿Kerem'in frikik golü meyveleri vermeye başladı. Galatasaray'ın Florya'da kullandığı teknoloji şaşırttı
﻿Kerem'in frikik golü meyveleri vermeye başladı. Galatasaray'ın Florya'da kullandığı teknoloji şaşırttı
﻿Kerem'in frikik golü meyveleri vermeye başladı. Galatasaray'ın Florya'da kullandığı teknoloji şaşırttı
﻿Eski eş ile sular durulmuyor. Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı
﻿Eski eş ile sular durulmuyor. Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı
﻿Eski eş ile sular durulmuyor. Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı
﻿Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırdı. 9 sivil hayatını kaybetti
﻿Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırdı. 9 sivil hayatını kaybetti
﻿Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırdı. 9 sivil hayatını kaybetti
﻿200 basamaklı kestirme yol
﻿200 basamaklı kestirme yol
﻿200 basamaklı kestirme yol
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.