Otomobil tramvay yolundaki bariyerlere çarptı

Zeytinburnu'nda bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yolundaki bariyerlere çarptı. Yaşanan kazanın ardından Kabataş- Bağcılar hattındaki seferler kısa süreliğine durduruldu.

KAYNAK: DHA
Otomobil tramvay yolundaki bariyerlere çarptı

Zeytinburnu Topkapı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Lütfi Tuğlu idaresindeki 34 PHG 93 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yolunda bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler tramvay yoluna düştü.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Çevredekilerin ihbari üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü hafif yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kabataş- Bağcılar hattı ise aracın çekilmesiyle birlikte seferlerine devam etti.

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