Otomobil ve 30 bin TL gasbeden 3 şüpheliden 1'i yakalandı

Polis çalışmaları sonucu Muhammed T.Ç. yakalanırken diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Olay dün sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleşmiş, B.A. otomobilinin yanına gittiği sırada şüpheliler tarafından bıçakla tehdit edilerek gasp edilmişti.
Polis, B.A.'nın ihbarı üzerine harekete geçerek, otomobili terk edilmiş halde bulmuş, Muhammed T.Ç.'nin ise başka bir otomobille kaçtığı tespit edilmişti.
Muhammed T.Ç. akşam saatlerinde polis tarafından Paşacık Mahallesi'nde yakalandı ve gözaltına alındı.