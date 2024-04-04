Otomobilde tartıştığı erkek arkadaşı boğazını kesti. Otomobil üst geçidin merdivenlerine çarparak durdu

Kırıkkale’de, seyir halindeki otomobilde tartıştığı sevgilisi tarafından bıçakla boğazı kesilen kadın ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücü ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.