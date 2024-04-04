Otomobilde tartıştığı erkek arkadaşı boğazını kesti. Otomobil üst geçidin merdivenlerine çarparak durdu

Kaynak: DHA
Otomobilde tartıştığı erkek arkadaşı boğazını kesti. Otomobil üst geçidin merdivenlerine çarparak durdu
Kırıkkale’de, seyir halindeki otomobilde tartıştığı sevgilisi tarafından bıçakla boğazı kesilen kadın ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücü ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Kırıkkale’nin Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı 112 istasyonu yanında meydana gelen olayda, F.C., otomobili ile seyir halinde ilelerken yan koltuğundaki erkek arkadaşı E.B. ile tartıştı.

OTOMOBİL KULLANIRKEN SEVGİLİSİ TARAFINDAN BOĞAZI KESİLDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. yanında bulundurduğu bıçakla F.C.'yi boğazından yaraladı.

Bıçak darbesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün kullandığı otomobil, üst geçidin merdiven demirlerine çarparak durdu. Ağır yaralanan F.C., istasyonda bulanan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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