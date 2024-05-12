Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Bursa'da hareket halindeyken otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Acı kaza, 03:00 civarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, Ediz Ü. motosikleti ile hareket halindeyken, Ferhat S. idaresindeki 46 AFA 988 plakalı otomobili görmeyerek arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Ediz Ü. Meydana gelen kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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