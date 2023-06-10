Otomobile silahlı saldırı kamerada

İstanbul Arnavutköy'de trafikte hareket halindeki hafif ticari araca maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Otomobile silahlı saldırı kamerada

DHA’nın haberine göre, olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Gazi Mahallesi'nden bir araç alım satımı için kuzeni ve yengesiyle Arnavutköy'e gelen Serhat A., Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, yüzü maskeli bir kişi tarafından araçlarına 7 el ateş edildi. Saldırıda araç sürücüsü Serhat A., bacağına isabet eden mermiyle yaralanırken, aracını durdurmadan kendi imkanlarıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi altına alınan Serhat A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir araca binerek olay yerinden kaçtığı anlar ise, çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

arnavutkoyde-otomobile-silahli-saldiri-kamerada-6951-dhaphoto1.jpg

arnavutkoyde-otomobile-silahli-saldiri-kamerada-6951-dhaphoto2.jpg

arnavutkoyde-otomobile-silahli-saldiri-kamerada-6951-dhaphoto3.jpg

arnavutkoyde-otomobile-silahli-saldiri-kamerada-6951-dhaphoto4.jpg

arnavutkoyde-otomobile-silahli-saldiri-kamerada-6951-dhaphoto5.jpg

arnavutkoyde-otomobile-silahli-saldiri-kamerada-6951-dhaphoto7.jpg

arnavutkoyde-otomobile-silahli-saldiri-kamerada-8937-dhaphoto10.jpg

Öne Çıkanlar
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Melike Şahin'den nikah sonrası ilk açıklama! Yaş farkı gündem olmuştu Magazin
Melike Şahin'den nikah sonrası ilk açıklama! Yaş farkı gündem olmuştu
Uzmanından ailelere sınav kaygısı uyarıları Sağlık
Uzmanından ailelere sınav kaygısı uyarıları
Beyoğlu'nun arka sokaklarında gasp dehşeti Güncel
Beyoğlu'nun arka sokaklarında gasp dehşeti
Eren Erdem cebinden para verip anket yaptırmış! Kutu kola Erdoğan'ın karşısında kaç oy aldı Güncel
Eren Erdem cebinden para verip anket yaptırmış! Kutu kola Erdoğan'ın karşısında kaç oy aldı
1’inci derece afet bölgesi ilan edilen mahallede endişeli yaşam Güncel
1’inci derece afet bölgesi ilan edilen mahallede endişeli yaşam
Oyuncu Miray Daner yaza merhaba pozuyla mest etti Magazin
Oyuncu Miray Daner yaza merhaba pozuyla mest etti
ABD Kongresine Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı sunuldu Dünya
ABD Kongresine Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı sunuldu