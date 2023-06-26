Otomobilin çarpıp kaçtığı köpek için seferber oldular

İHA’nın haberine göre, olay, Samsun-Ordu karayolu üzerinde Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası tespit edilemeyen bir otomobil, başıboş halde karayolundan karşıya geçmekte olan köpeğe çarptı. Olayı gören çevredeki esnaflar, yaralı köpeğin yanına koşarak sağlık durumunu kontrol ettiler. Kırıkların olduğu tespit edilen köpek, olay yerine gelen Çarşamba Belediyesi ekiplerince alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Korku dolu gözlerle etrafa bakan yaralı köpeğin karayolu kenarında başka bir tehlike yaşamaması adına Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de güvenlik önlemi aldı.