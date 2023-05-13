Otomobilin çarpmasıyla savrulup inşaat alanına düşen kadın hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçerken, otomobilin çarpması sonucu inşaat alanında düşüp, yaralanan Adile Balcı (73) tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarpmasıyla savrulup inşaat alanına düşen kadın hayatını kaybetti

DHA’nın haberine göre, kaza, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi’nde meydana geldi. Alaattin Aydın (21) yönetimindeki 34 PH 0184 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Adile Balcı’ya çarptı. Savrulan Balcı, yol kenarında bulunan, yaklaşık 3 metre derinliğindeki inşaatın temel kısmına savruldu. Aracından çıkarak, Balcı’ya yardım etmek isteyen sürücü Alaattin Aydın da inşaat alanına inmek isterken düşerek yaralandı.

Kaza sonrası yardım etmek için duran İrfan Deveci (22) yönetimindeki 54 SA 275 plakalı otomobile de arkadan gelen İsmail Şirin (22) yönetimindeki 06 JB 066 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki Seval Şirin (24) ve Sinem Şirin (25) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaat alanına düşen 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralanan toplam 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Adile Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adile Balcı’nın cenazesinin Sapanca ilçesi Yeni Mahalle’de öğlende aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

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