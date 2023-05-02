Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 2 yaşındaki çocuğuna otomobil çarptı. Meydana gelen kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, yaralı olan annesi hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza saat 22.00 sıralarında Doğuş Caddesi Tarık Akan Kültür Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İman Muhayyid (36) ve çocuğu Cud Massini'ye (2), N.E. (45) idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuğu metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen anne ve çocuğu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTULAMADI

Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Cud Massini, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan anne İman Muhayyid'in ise tedavisi sürüyor.

Kaza sebebiyle otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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