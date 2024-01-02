Otomobilin çarptığı genç yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı genç yaşam savaşını kaybetti
Isparta’da otomobilin çarptığı genç, hayatını kaybetti. Olay anı, saniye saniye kameralara yansıdı.

Isparta’nın merkezine bağlı Fatih Mahallesi’nde 27 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen bir trafik kazasında, 32 AEA 902 plakalı Hüseyin Koçhan idaresindeki motosiklet, S.G.Ç. idaresindeki 32 LL 918 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Koçhan, hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan yaşamını yitirdi.

Kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerinde, motosiklet ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve daha sonra motosikletin savrulduğu anlar yer aldı.

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