Beşiktaş'ta İETT otobüsü yoldan çıktı. Yaralılar var

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde trafik kazası yaşandı. Saat 16.45 sıralarında meydana gelen kazada, DT2 hattının İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaymaya başladı.
Manevra yapan otobüs şoförü önce önündeki panelvan araçla çarpıştı. Daha sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada, yaralanan otobüs yolcuları, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza yapan otobüsün yolu tamamen kapatması nedeniyle caddedeki trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.
İlgili Haberler