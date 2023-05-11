Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de gece saatlerinde karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti. 20 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İHA'dan alınan bilgilere göre; Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir Kara Yolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

B.M. (20) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Duyuran'a (38) çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metrelerce savrularak ağır yaralanan kadın, sağlık personeli tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü B.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazanın yaşandığı alanda olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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