Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu yaşanan kazada yaklaşık 100 metre savrulan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolu üzeri Karahisar Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.Ç., idaresindeki 03 DK 757 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Mustafa D., yönetimindeki 54 FM 413 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yola düşerek feci şekilde can verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa D.’nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Mustafa D.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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