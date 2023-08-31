Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Konya’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Seyyid Harun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 42 ASK 414 plakalı otomobil cadde üzerinde karşıya geçen H.H.G.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan H.H.G. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı H.H.G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

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