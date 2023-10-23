Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. 55 yaşındaki yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 06.40 sıralarında Barış Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan, İsmail Demirci’ye (55) çarptı. 112 Acil Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demirci, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Demirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, otomobil sürücüsünün polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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