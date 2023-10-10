Otomobille çarpışan 22 yaşındaki motosikletli kurye hayatını kaybetti

Aksaray’da, akşam saatlerinde otomobille çarpışan 22 yaşındaki motosikletli kurye hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Otomobille çarpışan 22 yaşındaki motosikletli kurye hayatını kaybetti

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Pizzacıda çalışan genç kurye

Kaza, saat 20.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 50’nci Cadde de meydana geldi. Pizzacıda kurye olarak çalışan Mehmet Efe Altan idaresindeki 68 ACU 239 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ali Kağan K. yönetimindeki 06 AD 5986 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Altan yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Altan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ali Kağan K. ise gözaltına alındı.

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