Otomotiv devi 3 modelin üretimini durdurdu. Türkiye'de de kullanılıyor

Japon otomobil üreticisi Toyota, küçük model araçları Corolla Fielder, Corolla Axio ve Yaris Cross’un üretimini 2 ay önce durdurmuştu.

Toyota, bu modellerin üretiminin yeniden başlayacağını açıklayarak tahmini tarih de verdi.Corolla Fielder, Corolla Axio ve Yaris Cross’un üretiminin tdahmini olarak Eylül ayı içinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Öte yandan Toyota araç testlerinde hile yaptığı için özür diledi. Toyota, sertifikasyon operasyonlarını gerektiği gibi yürütemedikleri için derin üzüntü duyduklarını ve bu durumun yarattığı endişe ve rahatsızlıktan dolayı özür dilediklerini belirtti.