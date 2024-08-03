Otomotiv devi 3 modelin üretimini durdurdu. Türkiye'de de kullanılıyor

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Otomotiv devi 3 modelin üretimini durdurdu. Türkiye'de de kullanılıyor

Otomotiv devi Toyota, küçük modelleri Corolla Fielder, Corolla Axio ve Yaris Cross’un üretimini 3 Haziran'dan bu yana durdurmuştu. Toyota, bu 3 modelin üretiminin yeniden start almasının Eylül ayı içinde gerçekleşebileceğini açıkladı.

Japon otomobil üreticisi Toyota, küçük model araçları Corolla Fielder, Corolla Axio ve Yaris Cross’un üretimini 2 ay önce durdurmuştu.

Toyota, bu modellerin üretiminin yeniden başlayacağını açıklayarak tahmini tarih de verdi.Corolla Fielder, Corolla Axio ve Yaris Cross’un üretiminin tdahmini olarak Eylül ayı içinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Öte yandan Toyota araç testlerinde hile yaptığı için özür diledi. Toyota, sertifikasyon operasyonlarını gerektiği gibi yürütemedikleri için derin üzüntü duyduklarını ve bu durumun yarattığı endişe ve rahatsızlıktan dolayı özür dilediklerini belirtti.

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