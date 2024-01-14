Otomotiv Sanayii Derneğİ 2023’e ilişkin verileri açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv Sanayii Derneğİ 2023’e ilişkin verileri açıkladı
2022 senesi verilerine göre toplam üretim yüzde 9 artarak 1 milyon 468 bin 393 adet oldu.

2022 senesinin 12 aylık dönemine göre yüzde 18 artış sağlayan otomobil üretimi ise 952 bin 667 adede ulaşmış oldu.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim sayısı 1 milyon 525 bin 963 adede yükseldi.

Ticari araç grubunda, 2023 senesinde üretim yüzde 5, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 7 düşüş yaşarken ağır ticari araç grubunda yüzde 16 artış gösterdi.

2022 senesine göre ticari araç pazarı yüzde 35, ağır ticari araç pazarı yüzde 17, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 39 artış yaşadı.

2023 senesinde, bir önceki seneye göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 oranında artış gösterirken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 16 oldu.

Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 18 bin 247 adet olurken, otomobil ihracatı ise 663 bin 90 adet düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

2023 senesinin 12 aylık döneminde toplam pazar, 2022 senesinin aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 1 milyon 283 bin 952 adetten kapandı.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 63’lük artış sağlayarak 967 bin 341 adede ulaştı.

İlgili Haberler
Ünlü ekonomist 2024'te en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı
Son Haberler
Benzin hortumu patladı facianın eşiğinden dönüldü Gündem
Benzin hortumu patladı facianın eşiğinden dönüldü
2. Margrethe Danimarka hükümdarlığını oğlu Prens Frederik'e bıraktı Dünya
2. Margrethe Danimarka hükümdarlığını oğlu Prens Frederik'e bıraktı
Morali bozuk Abdullah Avcı 9 eksikle 1 puana razı oldu. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Morali bozuk Abdullah Avcı 9 eksikle 1 puana razı oldu. Turgay Beşyıldız yazdı
Şehrin tek CHP’li başkanı istifa etti. Yüzde 61 oyla seçilmişti Gündem
Şehrin tek CHP’li başkanı istifa etti. Yüzde 61 oyla seçilmişti
Elektrik akımına kapılan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti Gündem
Elektrik akımına kapılan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti
Batman'da heyelan sonrası mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı Gündem
Batman'da heyelan sonrası mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Galatasaray'a 'aslan' kesilen Sivas, Samsun'da yıkıldı. Volkan Aliakar yazdı Spor
Galatasaray'a 'aslan' kesilen Sivas, Samsun'da yıkıldı. Volkan Aliakar yazdı