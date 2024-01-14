Ünlü ekonomist 2024'te en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre 2023 senesinin en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı yüzde 9.22 ile altın zirvede yer aldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayabileceğine yönelik piyasa beklentileri ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor.

Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek 22 yılının en yüksek seviyesinde sabit tuttuğu son faiz kararı toplantı tutanaklarında enflasyon konusunda tüm Fed yetkililerinin geçen yıl yüzde 2 hedefine doğru net bir ilerleme kaydedildiğini gözlemlediği vurgulandı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

2070 dolara kadar tırmanan ons altının görmüş olduğu zirveleri tazeleyeceğini belirten Tunç Şatıroğlu, 2024'ün altının yılı olacağını söyledi.

Ons altının 2.070 dolara tırmandığı hatırlatan Şatıroğlu, 2024’ün altın yılı olacağı söyledi. Ekim ayından beri gram altının alınması gerektiğini söyleyen Şatıroğlu, gram altının bu yıl en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olacağını vurguladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Şatıroğlu, Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar, jeopolitik riskler açısından çok önemli bir konum değil diyerek, altın fiyatlarında jeopolitik risklerden bahsetmek için çatışmaların etrafa yayılması ve süper güçlerin dahil olması gerekeceğini söyledi.

ALTIN MI, BORSA MI?

Şuan için altın yatırımı için uygun şartların mevcut olduğunu söyleyen Şatıroğlu, Borsa İstanbul'a göre ise şu anda altının daha iyi getiri sağlayabilir fakat her türlü uzun vadede tavsiye edebileceği yatırım aracı olmadığını da söyledi.