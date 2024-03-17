Yaşlı amcanın çalışırken çekilmiş görüntüleri yürekleri yaktı. Seni bu hale düşürenler utansın. Yetkililerden en büyük isteği bakın ne oldu

Ramazan Süzen
Yaşlı amcanın çalışırken çekilmiş görüntüleri yürekleri yaktı. Seni bu hale düşürenler utansın. Yetkililerden en büyük isteği bakın ne oldu
İstanbul Florya’da alışveriş merkezinde yer alan bir kafede, geçinmek için çalışmak zorunda kalan yaşlı vatandaşın görüntüsü izleyenlerin yüreğini burktu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yaşlı amcaya ulaşan bir gazeteci, amcanın devletten ve yardım kuruluşlarından taleplerini aktardı.

İlerlemiş yaşına rağmen çalışmak zorunda olan bir vatandaşın düşünceli anları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İstanbul Florya'da alışveriş merkezinde yer alan bir kafede görev yapan yaşlı vatandaş, mola vermek için durup etrafı izleyerek derin düşüncelere daldı.

Bu anlar, yanında bulunan bir genç tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Video kısa sürede viral hale gelirken, izleyenlerin büyük ilgisini çekti.

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YAŞLI AMCAYA ULAŞILDI

Derin düşüncelere dalmış halde mola da etrafının seyreden yaşlı amcanın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı buldu ve hayırsever insanlar amcaya ulaşmak için talepte bulundular.

Gazeteci Filiz Akgün, tüm izleyenlerin yüreklerini burkan amcaya ulaşarak, dertlerini dinledi.

Akgün’ün aktardığına göre, İbrahim Halil Yılmaz adında olan vatandaşın 3 kız, 4 oğlan toplam 7 çocuğu var ve çocuklarından 4’ü evli.

Daha önce dolmuş şoförlüğü yapan İbrahim amca, gözleri zayıflayınca mesleğini bırakmak zorunda kalmış.

AYLIK SADECE 8 BİN 400 TL’YE ÇALIŞIYOR

Sigortası da olmayan İbrahim amca, Florya’da bir kafede haftanın 3 günü günlük 700 TL’ye çalışıyor. Yani asgari ücret 17 bin lirayken Yılmaz, aylık sadece 8 bin 400 TL maaş alıyor.

Emekli maaşının olup olmadığı bilinmeyen Yılmaz, yetkililerden tek isteği ise 16 yaşındaki oğlunun eğitim masraflarının karşılanması oldu. Oğlunun pilot olmak istediğini belirten Yılmaz, 24 saat içinde birkaç kişinin bin TL’lik ve 500’er liralık yardımda bulunduğunu söyledi. Yılmaz, yardım edenlere “Allah razı olsun” dedi.

Bahçelievler Yayla’da oturduğu evde 6 bin TL kira veren İbrahim amca, ev sahibinin kirayı 10 bin TL'ye çıkarmak istediğini açıkladı.

İbrahim amca hayırseverlerden ve devletten kendisine gelecek olan yardımları bekliyor.

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