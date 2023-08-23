Otoparkta silahlı kavga

İstanbul Kartal’da otomobil ile rezidansın otoparkına gelen yüzü maskeli kişi, Mehmet Barut'a silahla ateş açtı. Barut yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Otoparkta silahlı kavga

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Yalı Mahallesi Kadir Sokak üzerindeki bir rezidansta meydana geldi. Otomobil ile rezidans otoparkına gelen yüzü maskeli bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen Mehmet Barut’a silahla 4 kez ateş açtı.

Saldırıya uğrayan Barut, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerine geldiği plakasız araca binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Rezidans kameralarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı rezidansın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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