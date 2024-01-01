Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinde değişikliğe gidildi. Karayolları Genel Müdürlüğü 2024 yılı otoyol ve köprü ücretlerini açıkladı. Peki, otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar?

2024 OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Karayolları Genel Müdürlüğü 2024 yılına ilişkin otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin açıklaması şöyle:

‘’Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 00.00dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre her yıl başında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)ye göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinde; 2022 yılında Üretici Fiyat Endeksindeki yüzde 97,72 oranındaki yükselişe rağmen düzenleme yapılmamış, mevcut geçiş ücretleri 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana uygulanmıştır.

Otoyolların daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlaması, boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılarak servis ömürlerinin uzatılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak; Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama %76 oranında, YİD Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama %50 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15 TL olarak belirlenmiştir.

YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise; Osmangazi Köprüsünde 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsünde 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsünde 35 TL olarak belirlenmiştir.’’