Otoyolda feci kaza: Paramparça olan TIR'ın kupasından sağ çıktı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde arızalanarak emniyet şeridinde duran kamyona çarpan TIR'ın kupa kısmı adeta yok oldu. Aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Otoyolda feci kaza: Paramparça olan TIR'ın kupasından sağ çıktı

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Erdoğan K. idaresindeki kamyon arıza yaptı. Arızalanan kamyonu emniyet şeridine çeken sürücü yola reflektör koymak için araçtan indi.

Bu esnada aynı istikamette ilerlemekte olan Zeki K. kontrolündeki TIR, emniyet şeridinde duran kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisi ile TIR'ın kupa kısmı adeta yok oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Her iki aracın sürücüsü de şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. (İHA)

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