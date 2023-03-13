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Anadolu Otoyolu’nda kaza: Aile ölümden döndü

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan 5 kişilik aile ise ölümden döndü.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:55
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Otoyolda kaza: 5 kişilik aile ölümden döndü

Anadolu Otoyolu’nda kaza: Aile ölümden döndü
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İHA

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi.

İstanbul istikametinde seyir halinde olan M.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü M.T. ile birlikte aynı aileden otomobil içerisinde bulunan Ü.T., A.K.T., Ö.T.T. ve Y.K. isimli toplam 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, SAKTİM ekiplerinin de desteğiyle araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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