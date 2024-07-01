Oturarak engelli voleybolcularımız Milletler Ligi şampiyonu oldu

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Oturarak engelli voleybolcularımız Milletler Ligi şampiyonu oldu

Gümüş Milletler Ligi finalinde Macaristan ile karşılaşan millilerimiz şampiyon oldu.

Millilerimiz şampiyon oldu

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımımız Gümüş Milletler Ligi’ndeki son karşılaşmasında Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Slovenya’da oynanan mücadelede 3-1 (23-25, 16-25, 25-16 ve 25-17) kazanarak şampiyonluğu ilan etti.

Tarihinde ilk kez Gümüş Milletler Ligi şampiyonu olan millilerimiz üstelik bu başarıyı namağlup bir şekilde gerçekleştirdi.

Aynı ligde 2021’de bronz, 2022’de ise gümüş madalyanın sahibi olan millilerimiz önümüzdeki sene Altın Lig’de mücadele edecek.

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