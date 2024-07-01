Sivasspor'da deprem

Düzenleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da deprem

Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Pritchard, Sivas'a geldi ve bu transfer deprem etkisi yarattı.

Kırmızı-beyazlı ekip, İngiliz temsilcisi Birmingham City forması giyen Alex Pritchard ile prensip anlaşmasına vardı.

Pritchard, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için kente geldi.

Menajeri ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen futbolcuyu, Sivasspor Kulübü Sportif Direktörü Oray Baykal karşıladı.

Alex Pritchard, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ile dün görüştüm. Benim için yeni bir macera olacak ve çok heyecanlıyım. Yeni bir başlangıç olacak." dedi.

Kulüp tesislerine giden Alex Pritchard'in sağlık kontrolünün ardından transfer görüşmesinin olumlu sonuçlanması durumunda bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sivasspor'un bu hamlesi, taraftarını mest etti ve deprem niteliğinde bir etki bıraktı.

Bazı taraftarlar, oyuncuyu karşılamak için havalimanına gitti.

whatsapp-image-2024-07-01-at-11-33-27.jpeg

İlgili Haberler
EURO 2024'te maske dehşeti
Oturarak engelli voleybolcularımız Milletler Ligi şampiyonu oldu
Balotelli İtalya'yı karıştırdı. Yerlerde süründü
Son Haberler
Dursun Özbek dişini gösterdi Spor
Dursun Özbek dişini gösterdi
Adana'da çeşitli suçlardan yakalanan 127 şüpheli tutuklandı Yerel Haberler
Adana'da çeşitli suçlardan yakalanan 127 şüpheli tutuklandı
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Sinan Ateş davasında. Ülkü Ocakları yöneticileri rahatsız oldu Gündem
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Sinan Ateş davasında. Ülkü Ocakları yöneticileri rahatsız oldu
EURO 2024'te maske dehşeti Spor
EURO 2024'te maske dehşeti
Berber ve kuaförlerde yeni başladı. Yürürlüğe bugün girdi Ekonomi
Berber ve kuaförlerde yeni başladı. Yürürlüğe bugün girdi
Sivas'ta bulunan gizemli balta Berlin'de ortaya çıktı Gündem
Sivas'ta bulunan gizemli balta Berlin'de ortaya çıktı
Mehmet Şimşek TOGG'da bulamadığı özelliği açıkladı. Bu yüzden TOGG kullanmıyormuş Ekonomi
Mehmet Şimşek TOGG'da bulamadığı özelliği açıkladı. Bu yüzden TOGG kullanmıyormuş