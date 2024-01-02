Engelli vatandaşlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile araç sahibi olabiliyorlar.

Yeni yıl ile birlikte engelli vatandaşların araç alımlarındaki ÖTV muafiyetinde yeniden değerlendirme oranının belirlenmesiyle üst limit artırıldı.

2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV muafiyeti, Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.

Bu haktan yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabilirken, herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmuyor ve aracı alacak engelli vatandaşın belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Ancak ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar, 5 yıl boyunca satılamıyor veya devredilemiyor. Aynı zamanda muafiyetten yararlanan kişi 5 yılda bir araç alabiliyor.

Motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari araçlar ve tüm motosikletler ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor.

İşte ÖTV muafiyeti ile alabileceğiniz sıfır otomobiller;

Renault Clio

Renault Clio, 1.0 SCe 65 hp donanımında, güncel fiyatı 826 bin 900 TL olarak dikkat çekiyor.

Yüzde 80 ÖTV dilimine giren Clio'nun ÖTV oranı 306 bin 259 TL. Yüzde 20'lik KDV oranı ise 137 bin 816 TL.

Böylelikle vergiler çıkarıldığında Renault Clio vergisiz net fiyatı 382 bin 824 TL seviyesine düşüyor.

Hyundai i20

Hyundai i20 1.4 MPI 100PS Jump Benzin modelinin mevcut satış fiyatı, 920 bin TL olarak belirlendi.

Bu model, vergisiz 425 bin 925 TL fiyatıyla yüzde 80'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimine giriyor. Bu durumda, aracın üzerine 340 bin 740 TL ÖTV ekleniyor.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo, 1.0 80 PS Manuel Impression donanımında, güncel satış fiyatı 922 bin 800 TL olarak belirlendi.

Yüzde 80 ÖTV dilimine giren Polo'nun ÖTV oranı ise 341 bin 777 TL, yüzde 20'lik KDV oranı ise 153 bin 800 TL.

Böylelikle ÖTV ve KDV çıkarıldığında, Volkswagen Polo vergisiz net fiyatı 427 bin 222 TL seviyesine düşüyor.

Renault Megane Sedan

Renault Megane Sedan, Joy 1.3 TCe 140 bg donanımının güncel satış fiyatı 1 milyon 31 bin 900 TL.

Yüzde 80 ÖTV dilimine giren modelin ÖTV oranı 382 bin 185 TL olarak belirleniyor. Ayrıca aracın üzerine 171 bin 983 TL KDV ekleniyor. Renault Megane Sedan modelinin vergisiz fiyatı 477 bin 731 TL'ye düşüyor.

Nissan Qashqai

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna donanımına bakacağımız Nissan Qashqai modelinin KDV ve ÖTV oranları olmadan net fiyatı 687 bin 268 TL.

549 bin 814 TL ÖTV ve 247 bin 416 TL KDV oranları eklendiğinde, aracın güncel satış fiyatı 1 milyon 484 bin 500 TL seviyesine yükseliyor.

Peugeot 3008

Yüzde 80 ÖTV dilimine giren Peugeot 3008 güncel satış fiyatı 1 milyon 746 bin TL.

Yüzde 20 olan 291 bin TL KDV ve 646 bin 666 TL olan ÖTV oranları çıkarıldığında Peugeot 3008 net fiyatı 808 bin 333 TL oluyor.

Fiat Egea Cross

Son dönemlerde çok tercih edilen Fiat'ın Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP modelinin güncel satış fiyatı 825 bin 900 TL.

Yüzde 80'lik ÖTV ve yüzde 20'lik KDV dilimlerine giren Egea Cross'un 305 bin 888 TL ÖTV ödemesi ve 137 bin 650 TL KDV ödemesi bulunuyor.

KDV ve ÖTV vergileri çıkarıldığında ise otomobilin net fiyatı 382 bin 361 TL.