Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nden çocuklara büyük hizmet. 12 yaşına kadar ücretsiz

Cumhuriyetimizin 100. Yılına armağan olarak 29 Ekim’de ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. 1940'lı yıllardan itibaren biriktirilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'na ev sahipliği yapan müze, 2 ayda 40 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Müze, 2024 yılı ücret tarifesini de açıkladı.

GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

12 yaş altı çocuklar, öğretmenleri eşliğinde gelecek okul grupları, Maximiles Black ve Privia Black kart sahipleri, İş Bankası çalışan ve emeklileri ile beraberlerindeki aile bireyleri, ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi) üyeleri, kültür-sanat kuruluşu çalışanları, gazeteciler, gaziler, şehit ve gazilerin aileleri, engelliler ve refakatçilerinin de ücretsiz yararlanabilecek. 2 Ocak’tan itibaren yetişkinler 50 TL, öğrenci ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için ücretler 20 TL olarak belirlendi. Uluslararası ziyaretçiler ise yetişkinler 100 TL, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise 40 TL oldu.

MÜZE HANGİ GÜNLER AÇIK

1 Ocak, Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri ile Pazartesi günleri kapalı olan müzenin kış dönemi ziyaret saatleri hafta içi günlerde 10.00 – 19.00 hafta sonu ise 12.00 – 19.00 olarak düzenlendi.

İBRAHİM ÇALLI'NIN ATATÜRK PORTRESİ İZLEYİCİYİ KARŞILIYOR

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa'ya, Hoca Ali Rıza'dan İbrahim Çallı'ya pek çok sanatçının 2.700 civarında eseri bulunuyor. Koleksiyonda özel bir seçkiye ev sahipliği yapan Müze içerisinde 4 ve 5'inci katlarda kalıcı sergi "Türk Resmini İzlemek", 2 ve 3'üncü katlarda ise süreli sergi "İstanbul'un Resmi" yer alıyor.

Feyhaman Duran ve İbrahim Çallı'nın Atatürk portreleriyle izleyiciyi karşılayan kalıcı sergide, 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başı Türk resim sanatının öncü ressamlarının, Çallı kuşağının, Anadolu esinlenmelerinin ve d Grubu sanatçılarının nadide eserleri bulunuyor.

Süreli Sergi ‘İstanbul'un Resmi’nde ise yine koleksiyonda yer alan İstanbul peyzajlarından bir seçki ziyaretçilere sunuluyor. Anadolu ve Avrupa yakasından 350'ye yakın İstanbul tablosunun yer aldığı sergiye şiirler eşlik ediyor.