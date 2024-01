Ucuz et almak için sabahın köründe uzun kuyruklar oluştu. Ağla sevgili yurdum ağla

Vatandaş, daha çok da emekliler ucuza et alabilmek için saatlerde kuyrukta bekledi. O et de sınırlıydı. Ya bir kilo kıyma ya da bir kilo kuşbaşı et alınabiliyordu. Ucuz et kuyruğuna vatandaşlar karanlıkta girdi sıra ancak hava aydınlandığında geldi.

250 KİŞİLİK KUYRUK OLUŞTU

Fotoğraf Ankara'daki Ulus Hali'nden...Et ve Süt Kurumu ESK'nın Ulus Satış Mağazası önü. Hınca hınç vatandaş dolu. Çoğuda belli emekli. Ancak ucuz olduğunda et alabilen emekliler, Et ve Süt Kurumu'nun önünde doldu böyle doldurdu. Herkesin hedefi ucuza et almak. Saat 06.00'da kuyruğa karanlıkta girenler soğuğa aldırış etmeden saatlerce bekledi. Bir anda 250 kişilik kuyruk oluştu.

BİRER KİLO ETTEN YA DA KIYMADAN FAZLA VERİLMEDİ

Ulus'taki ESK mağazasında numaratör bulunmayınca, bu işi gönüllü vatandaşlar yapıyor. Kağıda yazıp, sıra oluşturuyor. İşte o numaraya göre içeri giriliyor ama kuyruğa karanlıkta girilirken, uzadıkça uzadı. Ucu bucağı görünmüyordu. Kıymanın kilogram fiyatının 199, kuşbaşı etin kilogram fiyatının ise 229 TL’den satıldığı mağazada her vatandaşın sadece birer kilo et ya da kıyma satıldı. İşte o ucuz ete ulaşmak için saatlerce beklendi. 9 Ay önce kıyma ESK mağazalarında 56 liradan satılıyordu. Şimdi 229 aradaki fark her şeyi anlatıyor.