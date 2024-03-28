Oy istediği köylüler Osman Gökçek'i kovdu. İşte kovulma anları

Kaynak: Haber Merkezi
Oy istediği köylüler Osman Gökçek'i kovdu. İşte kovulma anları
AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Çamlıdere Belediye Başkanlığına 5. kez aday yapılan Caner Can ile Avdan Köyü’nde katıldıkları iftar yemeğinden sonra oy istediği köylüler tarafından kovuldu. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yerel seçimlerin yapılmasına çok az bir süre kalması ile beraber belediye başkan adayları vatandaşlar ile buluşup vaatlerini anlatmaya devam ediyor. Bu buluşmalar esnasında yer yer yaşanan gergin anların son örneği Ankara’da gerçekleşti.

AKP’nin Ankara Milletvekili ve Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ile Çamlıdere ilçesine 5. defa aday gösterilen Caner Can, ilçeye bağlı Avdan Köyü’nde AKP’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

ekran-goruntusu-2024-03-28-091626.png

İftar yemeğinin ardından eline mikrofon alan Osman Gökçek, köylülerden oy istedi. O esnada bir tartışma çıktı ve Osman Gökçek eline mikrofon alarak “Bi herkesi bi sakin olmaya.. Rica ediyorum.. Sakin olalım.. Herkes sakin olsun.. Bu mübarek günde, başkanım, Caner başkanımızı da alalım,.. Nerede başkanım ?” gibi sözler ifade ederken gergin olan köylülerden birisi “Bu köyde bize ne yaptı?” şeklinde bağırdı, araya giren insanlar protesto eden köylüyü bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

ekran-goruntusu-2024-03-28-091449.png

Osman Gökçek ve Belediye başkan adayının kovulma anları sosyal medyada gündem oldu.

OSMAN GÖKÇEK’TEN AÇIKLAMA

İftar yemeğinin ardından çıkan olayların sosyal medyada gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Osman Gökçek, köylülerin arasında çıkan tartışmayı sonlandırdığını ve köylülerin de kendisine teşekkür ettiklerini açıkladı.

Yemekten sonra hatıra fotoğrafı çektirdiklerini açıklayan Osman Gökçek sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşacağını açıklamasına rağmen henüz bir paylaşım mevcut değil.

ekran-goruntusu-2024-03-28-092608.png

osman-gokcek.webp

npjvn5dcweeuvgmb-85gow.webp

Son Haberler
Arda Güler'i özel yapan sırrı Vitor Pereira açıkladı Spor
Arda Güler'i özel yapan sırrı Vitor Pereira açıkladı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 36 gözaltı Yerel Haberler
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 36 gözaltı
Uşak’ta 377 bin kişiye bir onkolog düşüyor. ‘Giderlerse gitsinler’ denilmişti. Hani sağlıkta çağ atlamıştık? Gündem
Uşak’ta 377 bin kişiye bir onkolog düşüyor. ‘Giderlerse gitsinler’ denilmişti. Hani sağlıkta çağ atlamıştık?
Göz hastalıklarına iyi geliyor. Deri hastalıklarına yararlı. İşte faydalarıyla göz dolduran ot Şifalı Bitkiler
Göz hastalıklarına iyi geliyor. Deri hastalıklarına yararlı. İşte faydalarıyla göz dolduran ot
Farfara otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri... Şifalı Bitkiler
Farfara otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...
İneğe tecavüz eden Türk suçüstü yakalandı. Hollanda’dan Türkiye’ye sınır dışı edilen inek tecavüzcüsünün kimliği belli oldu Dünya
İneğe tecavüz eden Türk suçüstü yakalandı. Hollanda’dan Türkiye’ye sınır dışı edilen inek tecavüzcüsünün kimliği belli oldu