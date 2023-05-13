14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri gerçekleştirilecek. Seçmenler beş yıl süreyle görev alacak Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu’nu belirlemek üzere sandığa gidecek. Peki, oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?

Türkiye sandığa giderken beş yıl süreyle görev yapacak Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu’nu belirlemek üzere 60 milyon 697 bin 843 seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı için üç aday, Meclis’e girmek için 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak. Peki, seçmenler oy kullanırken nelere dikkat etmeli? Seçmen kağıdını oy kullanırken yanımızda getirmeli miyiz? Hangi kimlik kartları oy kullanırken geçerli?

OY NASIL KULLANILIR? OY KULLANIRKEN SEÇMEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

YER VE SANDIK NO’SUNU ÖĞRENMELİSİNİZ

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kâğıdı eline ulaşmayanlar, Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya ‘Seçmen Sorgulama’ mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilir.

PUSULA VE MÜHRÜ TESLİM ALIN

Sandık görevlisine seçmen kâğıdınızı veya T.C kimlik no’su bulunan belgenizi verin.

Adınız sandık seçmen listesinde yer alıyor olacak. Bilgilerinizi kontrol eden sandık kurulu başkanı, kanuna uygun biçimde hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfı ile iki ayrı birleşik oy pusulasını, hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mührü ile mühürlü olduğunu, kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene tek tek gösterdikten sonra “Tercih” veya “Evet” mührünü size vererek kapalı oy verme kabinini gösterecek.

TEK PUSULA HAKKI MEVCUT

Sandık kurulu başkanın size kapalı oy verme yerine girmeden önce; birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “Tercih” veya “Evet” mührünü basması, “Tercih” veya “Evet” mührü dışında herhangi bir yerine imza atmaması veya işaret koymaması, aksi halde oyunun geçersiz sayılacağı, birleşik oy pusulasını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyması ve yapıştırması gerektiği uyarısını da yapacak. Dikkat edin, tek pusula hakkınız var.

OY VER ME KABİNİNE CEP TELEFONU, KAMERAYLA GİRMEK YASAKTIR

Seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya Film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının bulunduğu, bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakılması gerektiği, birleşik oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey koymaması, aksi halde kullandığı oyun geçersiz olacağı, seçmene birleşik oy pusulaları verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilemeyeceği, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulalarının aynı zarfa konulacağı, açıklanacak.

ZARFI SANDIĞA KENDİNİZ ATIN

Oy kullandıktan sonra kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa bizzat kendiniz atın. Kesinlikle başkana veya başka bir görevliye teslim etmeyin.

SEÇMEN LİSTESİNİ İMZALAMAYI UNUTMAYIN

Kurul başkanı oyunuzu kullandıktan sonra size kimlik kartını verirken seçmen listesindeki adınızın karşısına imza cetveli kullanarak imzanızı attıracak. Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atacak durumda bulunmuyorsa, sol elinin başparmağını basacak. Sol elinin başparmağı olmayanların hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılacak. Hiç parmağı olmayan seçmenin durumu adı karşısına yazılıp başkan tarafından imzalanacak.

SEÇMEN KÂĞIDI VEYA KİMLİĞİNİZİ TESLİM ALIN

Sandık kurulu başkanı, oyunuzu kullanmış, mührü teslim etmiş ve sandık seçmen listesini imzalamışsanız, seçmen bilgi kâğıdınızın arka yüzünü imzalayıp mühürledikten sonra size kimliğinizle birlikte iade edecek.