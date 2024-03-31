Oy verme işlemi biten illerdeki ilk sonuçlar gelmeye başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Oy verme işlemi biten illerdeki ilk sonuçlar gelmeye başladı
Yerel seçimde oy verme işlemleri sona eren 32 ilde saat 16.00 itibariyle sandıklar kapandı. Geri kalan 49 ilde ise sandıklar 17.00’da kapanıyor. Sandıkların kapanması ile birlikte ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Tüm Türkiye yerel seçimde çıkacak sonuçlara kilitlendi. 81 il ve 973 ilçede vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren sanık başına gitti.

32 ilde sabah saat 07.00’da başlayan oy verme işlemleri diğer illerde ise saat 08.00’da başladı. 61 milyonun üzerindeki seçmen il, ilçe ve belde belediye başkanları ile mahalle ve köy muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.

32 İLDE SANDIKLAR KAPANDI

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemleri saat 16.00 itibariyle sona erdi.

DİĞER İLLERDE SANDIKLAR SAAT 17.00’DA KAPANACAK

YSK’nın yaptığı açıklamaya göre aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de olduğu 49 ilde ise saat 17.00’da kapanacak. Oy sayım işlemlerinin başlaması ile birlikte YSK’nın seçim sonuçlarının açıklanmasına ilişkin yasakların kaldırıldığını açıklaması beklenecek. Açıklamanın gelmesi ile birlikte tüm Türkiye sandıklardan gelen sonuçları öğrenecek.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

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1- İlk sonuçlar YENİÇAĞ haber merkezine gelmeye başladı. 32 ilde oy verme işlemi bitti.

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2- Flaş... Flaş.. 32 ilden gelen seçim sonuçları herkesi çok şaşırtacak

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3- Elazığ'da bir parti hemen öne geçti... 32 ilde oy verme işlemi bitti.

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4- Datalar yağmur gibi YENİÇAĞ Haber merkezine akıyor...

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5- Seçim yasakları nedeniyle sonuçları açıklayamıyoruz. İl ve ilçelerde kimin kazandığını biliyoruz!

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6- Kars'tan gelen sonuç büyük şaşkınlık yaratacak. Sandık sonuçları büyük oranda belli oldu

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7- Kazanan adaylar ilk sayımdan itibaren sevinmeye başladı. Datalar her ilçeden her ilden yağmur gibi akıyor...

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8- Ordu'da büyük sürpriz çıkacak. Ordu'da durum çok ilginçleşti.

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9- Erzurum'un bir ilçesinde 2 parti kafa kafaya gidiyor...

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10- Iğdır'da bir parti hemen öne geçti...

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11- Ordu'da ilk sonuçlarda büyük sürpriz var!

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12- Elazığ'ın bir ilçesinde büyük sürpriz var...

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13- Malatya'dan ilk haber geldi. Ama sonuçları yayınlayamıyoruz...

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