Tüm Türkiye’de 2 bin Yeniçağ temsilcisi hazır bekliyor. Size direkt kazanan adayları açıklayacak

Tüm Türkiye bir vatandaşlık görevi olan oy kullanmak için bugün sandık başına gidiyor.

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00'da sona ermesinin ardından sayılmaya başlayacak.

2 BİN TEMSİLCİSİYLE YENİÇAĞ HAZIR

Yeniçağ tüm Türkiye’de 2 bin temsilcisiyle sonuçları ve kazanan adayları herkesten önce duyurmak için hazır bekliyor.

Radyo ve diğer tüm yayın organlarında saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

18.00-21.00 saatleri arasında ise radyo ve diğer yayın organlarında sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra, bütün yayınlar serbest olacak.

Ancak YSK, gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verebilecek.