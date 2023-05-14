Oy vermeye bastonları ve tekerlekli sandalyelerle geldiler

Muğla'da sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda kişi oy kullanmak için sandık başına gitti. Tekerlekli sandalye ve bastonlarıyla oy vermeye gelenlere yakınları, görevliler ve polisler yardım etti.

Oy vermeye bastonları ve tekerlekli sandalyelerle geldiler

DHA’nın haberine göre, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de de oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Halk, erken saatlerden itibaren sandıklara gitti. Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri, minibüsle oy kullanacakları Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Huzurevi sakinlerinin yanı sıra yaşlı vatandaşlar, görevliler ile polislerin yardımıyla oylarını kullandı. Yaşlıların tekerlekli sandalye ve bastonlarla oy kullanmaya gelmesi dikkat çekti. Muğla'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe Bodrum oldu. 150 bin 651 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede, 429 sandık kuruldu. 30 sandık ve 8 bin 498 seçmenin bulunduğu Kavaklıdere ise en az sandık ve seçmen sayısının bulunduğu ilçe oldu.

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