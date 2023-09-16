Öykü Çelik’i isyan ettiren tatil. "Paran olsa bile o fiyatları ödemek bana tuhaf geliyor"

Öykü Çelik, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bodrum'da tatil yaptığını söyleyen Çelik, "Paran olsa bile o fiyatları ödemek bana tuhaf geliyor" dedi.

Öykü Çelik’i isyan ettiren tatil. "Paran olsa bile o fiyatları ödemek bana tuhaf geliyor"

Oyuncu Öykü Çelik, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kısa bir Nişantaşı turu yapan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

65044e4d86b2471120624890.jpg

Milliyet'te yer alan habere göre; Güzel oyuncu "Yeni sezonda ekranlarda olacağım, ulusal bir kanalda dizi projesi için anlaştım. Yakın zamanda açıklanır" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

65044e1086b2471120624888.jpg

YÜKSEK TATİL FİYATLARINDAN DERT YANDI

Yaz aylarını tatil yaparak geçirdiğini söyleyen oyuncu "Bodrum'da ve Ege'de tatil yaptım. Onun harici yurt dışına gidip orada tatilime devam ettim. Sıcağı çok sevmediğim için Londra ve Kuzey Avrupa ülkelerini tercih ettim. Bir de Bodrum gerçekten çok pahalıydı. Paran olsa bile o fiyatları ödemek tuhaf geliyor bana açıkçası" diyerek yüksek fiyatlardan dert yandı.

İlgili Haberler
Evliliğin eşinden dönmüştü! Öykü Çelik aşkını ilan etti
Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı. Efsane sanatçının oğlu da Survivor’da Magazin
Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı. Efsane sanatçının oğlu da Survivor’da
3 canın bedeli 6 yıl 8 ay hapis. Katliam gibi kazada şoföre ‘iyi hal’ indirimi Güncel
3 canın bedeli 6 yıl 8 ay hapis. Katliam gibi kazada şoföre ‘iyi hal’ indirimi
Seçimde Erdoğan söz vermişti, hani mülakat kaldırılacaktı? Mülakatta aynı tas aynı hamam Güncel
Seçimde Erdoğan söz vermişti, hani mülakat kaldırılacaktı? Mülakatta aynı tas aynı hamam
Usta oyuncu Mehmet Ulay son yolculuğuna uğurlandı Magazin
Usta oyuncu Mehmet Ulay son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması Spor
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması
25 kilo 700 gram esrar ele geçirildi Güncel
25 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Murat Muratoğlu Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'la ilgili kötü haberi verdi Ekonomi
Murat Muratoğlu Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'la ilgili kötü haberi verdi