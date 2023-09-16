Öykü Çelik’i isyan ettiren tatil. "Paran olsa bile o fiyatları ödemek bana tuhaf geliyor"

Oyuncu Öykü Çelik, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kısa bir Nişantaşı turu yapan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Güzel oyuncu "Yeni sezonda ekranlarda olacağım, ulusal bir kanalda dizi projesi için anlaştım. Yakın zamanda açıklanır" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

YÜKSEK TATİL FİYATLARINDAN DERT YANDI

Yaz aylarını tatil yaparak geçirdiğini söyleyen oyuncu "Bodrum'da ve Ege'de tatil yaptım. Onun harici yurt dışına gidip orada tatilime devam ettim. Sıcağı çok sevmediğim için Londra ve Kuzey Avrupa ülkelerini tercih ettim. Bir de Bodrum gerçekten çok pahalıydı. Paran olsa bile o fiyatları ödemek tuhaf geliyor bana açıkçası" diyerek yüksek fiyatlardan dert yandı.

