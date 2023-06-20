Evliliğin eşinden dönmüştü! Öykü Çelik aşkını ilan etti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, aşk hayatıyla gündeme geldi.

Güzel oyuncu, Survivor 2021 yarışmasından elendikten sonra emlak danışmanı İsmail Berhan ile evlilik kararı almıştı.

"Düğün tarihi önümüzdeki sene diye düşünüyoruz." diyen oyuncu, Berhan ile yollarını ayırdıklarını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

Biten ilişkisinin ardından sessizliğe gömülen Öykü Çelik, son olarak sürpriz bir aşk paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Çelik, yeni bir aşka yelken açtığını Instagram hesabından paylaştığı bir kare ile duyurdu.

Paylaşımına, "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım" notunu düşen Çelik, kısa sürede binlerce beğeni topladı.