Oylar yeniden sayılınca AKP kaybetti. 43 yıl sonra bir ilk yaşandı

Kaynak: İHA
Oylar yeniden sayılınca AKP kaybetti. 43 yıl sonra bir ilk yaşandı
Erzincan’da CHP’den gelen itiraz sonrası oylar yeniden sayılınca AKP kaybetti. CHP ise 43 yıl sonra İl Genel Meclis üyesi çıkardı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP yönetimi Refahiye ilçesindeki sayımlar ile ilgili özellikle İl Genel Meclisi ile ilgili sayımlarda hataların olduğunu gerekçe göstererek oy pusulalarının yeniden sayılmasını İlçe Seçim Kurulundan istedi. YSK’nın itirazı kabul etmesi üzerine Erzincan Adliyesinde oy pusulaları yeniden sayıldı.

1 OY FARKLA KAZANDI

Yapılan sayım sonucunda 1 oy farkla İl Genel Meclis üyesi AK Parti’den CHP’ye geçti. Hasan Özmen CHP İl Genel Meclis üyesi oldu.

Konuya ilişkin CHP’den yapılan açıklamada, “43 yıl aradan sonra, bu dönem için iddiamız olan Refahiye’mizde İl Genel Meclis Üyesi çıkartabilmek bizler için gurur kaynağı oldu. Seçim sonuçlarına itirazımız üzerine seçim kurulunda yapılan sayım neticesinde adayımız Hasan Özmen seçimi kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.” denildi.

Son Haberler
Meral Akşener'in genel merkezdeki eşyaları makam aracına konulup götürüldü! Aday olmayacağını açıklamıştı Gündem
Meral Akşener'in genel merkezdeki eşyaları makam aracına konulup götürüldü! Aday olmayacağını açıklamıştı
Çalışanların kaldığı yatakhane küle döndü Yerel Haberler
Çalışanların kaldığı yatakhane küle döndü
Kastamonu'da bugün Enderun usulü teravih namazı kılınacak Yerel Haberler
Kastamonu'da bugün Enderun usulü teravih namazı kılınacak
Bunu yapanlar yandı. Bakan Mehmet Şimşek açıkladı. Ekonomi
Bunu yapanlar yandı. Bakan Mehmet Şimşek açıkladı.
SSK ve Bağ-kur emeklisinin zamlı temmuz maaş tablosu ortaya çıktı Ekonomi
SSK ve Bağ-kur emeklisinin zamlı temmuz maaş tablosu ortaya çıktı
Tütsünün ölümcül zararı ortaya çıktı. Herkes yararlarıyla biliyordu Sağlık
Tütsünün ölümcül zararı ortaya çıktı. Herkes yararlarıyla biliyordu
Kocaeli'de dev firmalar suçüstü yakalandı! Binlerce lira ceza kesildi Yerel Haberler
Kocaeli'de dev firmalar suçüstü yakalandı! Binlerce lira ceza kesildi