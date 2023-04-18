Oyun bilgisayarında işlemci özellikleri nasıl olmalı?

Oyun bilgisayarı tasarımlarında güçlü bir işlemciye yer verilir. İşlemci bilgisayarın çalışma prensibinin en önemli parçasıdır. Bu sebeple özellikle de oyun oynayanlar için ihtiyaç duyulan yüksek performansı sunması adına normal bilgisayara oranla daha güçlü işlemciye sahip olurlar. Son sürüm oyunların oynanabilmesi adına birden fazla çekirdeğe sahip işlemciler kullanılır.

Oyun bilgisayarında işlemci ve çekirdek seçimi

Oyunların yüksek kalitede ve depolama hacmine sahip olmaları oyun bilgisayarlarında yer verilen işlemcinin niteliklerinin daha da yüksek olmasını zorunlu tutmaktadır. Oyun bilgisayarlarında ayrılan bütçeye göre 4 çekirdek ile 8 çekirdekli işlemcili modellerin tercih edilmesi oyunlar için yeterli olmaktadır.

Çekirdek sayısının yanı sıra hız açısından da işlemcilere önemli rol düşmektedir. Bu noktada da i5 ile i7 işlemci seçenekleri oyun bilgisayarlarında bulunmaktadır. Full HD özelliği ile oyun oynamak isteyenler için 2.5 Ghz hızına sahip olan bu işlemcilerin yanı sıra daha yüksek bütçe ayıranlar için i7 işlemci üzeri oyuncu bilgisayarları da bulunmaktadır. Bilgisayarlarda bulunan pek çok parça zamanla değiştirilebilecek ve yüksek kapasiteli olanlar kullanılabilecek şekilde tasarlanır. Bu parçaların yetersiz kaldığı ve hız aşırtma yapmayı düşünenler için anakart ve işlemci özelliklerinin uyumlu olması gerekir. Elbette bu gibi durumlarda fazla ısınmalara karşı önlem alınması da gerekir.

Oyun bilgisayarlarında bulunan anakart özellikleri nelerdir?

Oyun bilgisayarı https://www.atombilisim.com.tr/kategori/oyun-bilgisayari çeşitlerinde de normal bilgisayarlarda da kullanılan anakart işlemci ile uyumlu özelliklere sahip olmalıdır. Bilgisayarlarda kullanılan donanım parçalarının arasında uyumsuzluk olması ve özellik açısından birbirini desteklememesi kullanım performansı üzerinde etkili olur. Dikkate alınacak noktalardan birisi de çift ekran desteğinin bulunmasıdır. Bazı kullanıcılar bilgisayarda çift ekran kullanmayı tercih edebilir.

Bu gibi durumlarda bilgisayarda yer alan anakartın çift ekran girişine uygun olması gerekir. Ayrıca, bilgisayar çevre birimleri ile uyumlu olması, USB yuvası ve genişleme yuvasına da sahip olması gerekmektedir. Günümüzde tasarlanan anakart modellerinde son teknolojiler kullanılır. Bu modeller içerisinde kaliteli performans sunan ses kartı ve ağ bağlantısı bulunduğu gibi harici olarak ethernet kartı ve ses kartı alma ihtiyacı da ortadan kalkmaktadır.