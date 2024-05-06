Konyaspor Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Düzenleme: Fatih Saboviç
Konyaspor Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'de bugün oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bugün Konyaspor ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

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VAR'A ALMAN HAKEM
TFF'den yapılan açıklamada, Konyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alman Daniel Schlager oldu.

AVAR görevinde ise Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak olacak.

BAHATTİN ŞİMŞEK YÖNETECEK
Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Şimşek'in yardımcıları Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir.

Maçın 4. hakemi ise Burak Şeker.

ANTALYASPOR-PENDİKSPOR MAÇININ VAR'I KORAY GENÇERLER
Süper Lig'de oynanacak bir başka maç Antalyaspor-Pendikspor mücadelesinin VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

DANIEL SCHLAGER KİMDİR?

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