Elif Berra Olimpiyat yolcusu

Kaynak: AA
Elif Berra Olimpiyat yolcusu
Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları kotası aldı.

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen yarışmada Elif Berra Gökkır, yarı final mücadelesinde Estonyalı rakibi Reena Parnat'a 6-4 mağlup oldu.

Milli sporcu, bronz madalya maçında 5-5 berabere kaldığı Hollandalı sporcu Quinty Roeffen'ı beraberlik atışında 10-9 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyatları kotasını aldı.

Federasyonun açıklamasında, Elif Berra ve milli takımın teknik ekibi tebrik edildi.

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