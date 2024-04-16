Oyuncak kalaşnikoflu gasp kamerada

Kaynak: DHA
Oyuncak kalaşnikoflu gasp kamerada
İzmir'in Konak ilçesinde, otomobilde bulunan D.A.'nın (23) 3.800 TL'sini gasbeden 4 şüpheli, Çeşme ilçesinde yakalandı.

Olayda kullanılan kalaşnikof silahın oyuncak olduğu belirlenirken, tutuklanan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 10 Nisan günü saat 05.00 sıralarında Konak ilçesinde yaşandı. Bir grup, otomobille gelerek başka bir araçtaki D.A.'yı Kalaşnikof tüfekle tehdit edip darp etti ve 3.800 TL'sini gasbetti.

D.A.'nın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin kimlikleri B.D. (19), S.Y. (21), U.Y. (20) ve H.B. (22) olarak belirlendi. Yapılan takiple şüphelilerin Çeşme'de oldukları tespit edildi ve operasyonla suç aletiyle birlikte yakalandılar. İncelemede, kullanılan Kalaşnikof tüfeğin oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobille gelen 4 kişinin D.A.'yı darp ettiği anlar kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Y. ve B.D. tutuklandı, S.Y. ve H.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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